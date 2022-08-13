В башкирском селе Караидель строят детский автогородок

Площадка возводится для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и для практического обучения юного поколения основам дорожной безопасности. На объекте в миниатюре будут воссозданы все элементы реальной дороги — проезжая часть с нанесенной дорожной разметкой, регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами, перекрестками, тротуарами, пешеходными дорожками, дорожными знаками и действующими светофорами.