В Башкирии на основе региональной разработки установлено 8 тысяч «умных» домофонов

Республиканская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги в городах Башкирии, за три года установила 8 тыс. «умных» домофонов во входных подъездных группах. Для этих целей компания использует собственную разработку, которая востребована еще в 12 субъектах страны и за ее пределами — в Белоруссии, Казахстане и Армении.
— В Башкирии телекоммуникационные компании развивают инфраструктурные и цифровые проекты как в рамках своих программ, так и во взаимодействии с государством, — отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов. — Реализация и востребованность собственных IT-разработок особенно значима сегодня для региона в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
Отличительная особенность «умных» домофонов — современный бесключевой доступ. Открыть дверь себе или гостю можно через мобильное приложение, даже если вы находитесь на работе или в другом городе. Работает собственная уникальная разработка провайдера по распознаванию контура лица.
— Чтобы устройство «узнало» вас, необходимо сделать и загрузить в мобильное приложение несколько фотографий себя или своих членов семьи. Такая функция выгодно отличает изделие на рынке домофонии, у конкурентов аналогов пока нет, — рассказала коммерческий директор направления SMART-услуг группы компаний «Уфанет» Дина Григорьева.
По словам представителя компании, доступ по магнитному ключу продолжает работать, функция работает для пожилых людей и тех, кто не желает пользоваться мобильным приложением. Важно и то, что модернизацию существующих «аналоговых» домофонов провайдер выполняет за свой счёт, не взымая с жильцов дополнительную плату. IT-компания активно работает и как вендор для других провайдеров и домофонных компаний, предлагая несколько видов домофонного решения на внутреннем рынке и за рубежом.