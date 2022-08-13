В объекте культурного наследия «Усадьба Лапиной» в Уфе произошел пожар с погибшим

Ранним субботним утром 13 августа в МЧС поступил тревожный звонок — по улице Октябрьской Революции, 23/1 в Уфе горит дом. В свою очередь отметим, что соседний дом номер 23 по этой же улице это «Усадьба Лапиной» конца 19 века или же «Западный дом усадьбы Ольшевских».
Деревянный дом 1917 года постройки расселен, однако в ходе тушения горящего мусора и дощатой обшивки стены пожарные обнаружили труп мужчины. Личность погибшего сейчас устанавливается, однако вполне можно предположить кто по ночам находится в расселенном доме.
А пока причина пожара устанавливается и на месте происшествия работает дознаватель МЧС напомним, что не так давно Общественный Народный фронт жаловался на то, что инспектировал улицу наполовину состоящую из исторических зданий и не обнаружил обещанной мэром Ратмиром Мавлиевым на первой большой пресс-конференции круглосуточной охраны ЧОП.
Напомним, 4 июля в Уфе горел не расселенный особняк Шамовых по этой же улице. Его жильцов удалось спасти благодаря бдительности сотрудников ГИБДД завидевших дым и разбудивших владельцев. Своим неравнодушием они спасли жизнь отцу с сыном и их кошке.