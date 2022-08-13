В объекте культурного наследия «Усадьба Лапиной» в Уфе произошел пожар с погибшим

А пока причина пожара устанавливается и на месте происшествия работает дознаватель МЧС напомним, что не так давно Общественный Народный фронт жаловался на то, что инспектировал улицу наполовину состоящую из исторических зданий и не обнаружил обещанной мэром Ратмиром Мавлиевым на первой большой пресс-конференции круглосуточной охраны ЧОП.