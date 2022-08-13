«Отказной» исторический «Дом Тихониных» в Уфе выставили на аукцион за 1 рубль

«Отказной» исторический «Дом Тихониных» в Уфе выставили на аукцион за 1 рубль
«Отказной» исторический «Дом Тихониных» в Уфе выставили на аукцион за 1 рубль
Вчера, 14:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com Башкультнаследие
Однако на этот раз условия для победителя изменили в сторону их «смягчения», сообщает РБК Уфа 13 августа.

Уже в ближайший понедельник 15 августа стартует прием заявок на участие в аукционе. Подавать их желающим купить объект культурного наследия и исторический памятник «Дом Тихониных» можно будет почти месяц, до 12 сентября.

Стартовая цена исторического лота традиционно равна всего лишь одному рублю. В прошлый раз «Дом Тихониных» победитель аукциона было получил за 3,3 миллиона рублей, однако договор заключать не стал, сделка не состоялась и здание вновь выставлено на торги.

Как отмечает издание мэрия, вероятно после предыдущих срывов продажи, смягчила условия для будущего владельца дома — по новым условиям срок окончания реставрации дома сдвинут с 4 квартала 2023 года на второй квартал 2024 года.

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