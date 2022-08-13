Названа предварительная причина пожара в котором погиб 8-летний ребенок в Башкирии

Названа предварительная причина пожара в котором погиб 8-летний ребенок в Башкирии
Названа предварительная причина пожара в котором погиб 8-летний ребенок в Башкирии
Вчера, 13:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Следователи в Салавате уже возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара в ночь с 12 на 13 августа.

Пресс-службы МВД и Следкома по Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела из-за пожара в Салаватской «хрущевке» по улице Ленина, 74. Mkset уже сообщал о пожаре и о том, что 8-летняя девочка надышалась угарным газом, впала в кому и к сожалению скончалась не приходя в сознание.

Правоохранители уже озвучивают предварительную причину пожара — возгорание в двухкомнатной квартире на самом высоком этаже многоквартирной пятиэтажке могло возникнуть по вполне бытовой причине — из-за аварийного режима работы электросети при использовании удлинителя. На месте в данный момент работают следователи, которым еще предстоит провести комплекс экспертиз и опросов. Тем временем уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» уже возбуждено.

Напомним, сегодня в Башкирии произошел еще один пожар с жертвой – в Уфе горел расселенный объект культурного наследия "Усадьба Лапиной" по исторической улице Октябрьской революции. Пожарные при тушении обнаружили в доме тело мужчины, личность которого пока неизвестна.

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