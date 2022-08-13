«Это издевательство»: соцсети Хабирова завалили жалобами на нехватку автобусов

Было бы прекрасно, если бы и Минтранс с Башавтотрансом (ну и с уфимской мэрией, разумеется) хотя бы наполовину начали исполнять конкретные поручения руководства города и республики: — перестать планировать в городе маршруты с автобусами малого класса (как сейчас запускают в ЖК 8 марта), — обеспечить равный доступ горожан к услуге «Счастливый час», а не как сейчас, когда жители Ленинского района в отличие от жителей Михайловки Уфимского района лишены этого права, — контролировать эксплуатацию современных закупаемых автобусов согласно нормативам и здравому смыслу, а именно — летом включать кондиционеры. Абсурд, когда лишенные нормальных форточек, но оборудованные климат-системой автобусы, оказываются куда менее комфортными, чем пресловутые ПАЗики.Руслан Валиев