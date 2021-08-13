В Уфе дорожные работы на улице Комсомольской планируют завершить к 1 сентября

Открытие транспортного движения предполагается 1 сентября 2021 года, но весь комплекс работ будет завершен только к концу ноября этого года. До окончания работ действует ограничение

Как сообщает пресс-служба Администрации, до 31 августа ограничение будет действовать по двум полосам Комсомольской. Так, для уфимцев остается закрытым участок, ограниченный улицей 50 лет СССР и улицей Шафиева. Известно, что открытие транспортного движения предполагается 1 сентября текущего года, однако отмечается, что все работы по благоустройству улицы будут завершены в конце ноября 2021 года. Отметим, что окончание работ было запланировано на 2021 год, однако на некоторых участках дороги уже открыт технический проезд. Так, с 12 июня можно проехать по Комсомольской на участке с бульвара Хадии Давлетшиной и до улицы Города Галле, а в начале августа проезд открыли уже по улице Города Галле на участке от проспекта Октября и до улицы Комсомольская, также для автомобилистов была открыта дорога на участке от Галле и до улицы 50 лет СССР. Напомним, что реконструкция улицы Комсомольская осуществляется с 2019 года, за это время большинство людей потеряли надежду на отремонтированную дорогу и спокойную жизнь. Для России самое неблагоприятное время – поздняя осень и ранняя весна, когда на дорогах грязь и слякоть, однако жители домов около улицы Комсомольская ощутили на себе все прелести смены сезонов. Фото: Ufa1.ru Так, только в апреле этого года жители жаловались на отсутствие каких-либо продвижений в работе. Сообщалось о том, что по всюду только ямы, грязь и лужи, которые разве что не затопили ближайшие дома, тем временем рабочих как на месте стройки, так и в будке не было видно. Известно и то, что в ходе реконструкции из-за несчастных случаев жителей ближайших домов оставляли и без света, и без тепла в февральские минус 20 градусов. Сами власти комментировали ситуацию тем, что из-за строительства ливневой канализации, которая ранее не была предусмотрена на дороге, а также из-за выноса инженерных коммуникаций корректировался план и график работы.

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