В селе Чекмагуш появится новая поликлиника

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в селе Чекмагуш построят трехэтажную поликлинику на 250 посещений в смену. Стоимость объекта вместе с оборудованием составляет более 400 млн руб. Работы должны быть закончены в ноябре этого года.
В строящейся поликлинике будут размещены рентгенодиагностическое отделение, детская и женская консультации, общие помещения для взрослого отделения, пожарный пост, отделение эндоскопии, хирургическое отделение, кабинеты эндокринолога и офтальмолога, клинико-диагностическая лаборатория, ряд административно-хозяйственных помещений.
Потоки пациентов будут разделены, чтобы болеющие люди не пересекались с теми, кто пришел на диспансеризацию.
— Новая поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием и техникой. Мы очень рады и с нетерпением ждем окончания строительства для того, чтобы приступить к работе в новых современных условиях, — отметила главврач Чекмагушевской ЦРБ Алина Латыпова.
Новую поликлинику соединят со старой на уровне второго этажа через теплый переход. Внутри установили лифт и подъёмник. Это позволит обеспечить доступ на все этажи для маломобильных граждан.