Усадьбу Зия Камали официально лишили государственной охраны

Усадьбу Зия Камали официально лишили государственной охраны
Усадьбу Зия Камали официально лишили государственной охраны
Вчера, 19:17ОбществоЭлина СайфрановаФото: Эльза Маулимшина/proural.info
Усадьбу Зия Камали, за которую боролась правозащитница Эльза Маулимшина, отказались включать в реестр культурного наследия. Ранее Башкультнаследие хотело снести дом.

Стало известно, что Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии отказалось включать усадьбу Зия Камали в реестр культурного наследия, тем самым лишив дом государственной охраны. Об этом сообщила в социальных сетях член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

Отметим, что управление не первый раз отказывает во внесении усадьбы в данный реестр. Так, с апреля этого года проекты приказа Эльза Маулимшина обжаловала уже два раза. Однако в июне на странице в социальных сетях девушка сообщила, что в случае отказа Министерства юстиции включить усадьбу в реестр культурного наследия, она намерена обратиться к Президенту Татарстана, чтобы дом забрали в соседнюю республику.

Напомним, что в усадьбе жили писатели и поэты Зия Камали, Мажит Гафури и Сайфи Кудаш, также в апреле этого года ценность дома как культурного объекта подтвердила и экспертиза. Известно, что усадьбу хотят снести для строительства жилого комплекса, который будет строить компания депутата Горсовета Филюса Ишбулдина.

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