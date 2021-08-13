Усадьбу Зия Камали официально лишили государственной охраны

Отметим, что управление не первый раз отказывает во внесении усадьбы в данный реестр. Так, с апреля этого года проекты приказа Эльза Маулимшина обжаловала уже два раза. Однако в июне на странице в социальных сетях девушка сообщила, что в случае отказа Министерства юстиции включить усадьбу в реестр культурного наследия, она намерена обратиться к Президенту Татарстана, чтобы дом забрали в соседнюю республику.