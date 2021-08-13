«Столото» делает ставку на безопасность

Из года в год доверие россиян к государственным лотереям растет. Количество счастливчиков с миллионными выигрышами уже превышает 6100, а совокупный объем выигрышей к 2021 году составил более 130 млрд рублей. В среднем один из трех совершеннолетних жителей России хотя бы раз был обладателем лотерейного билета «Русского лото», «Спортлото» или любой другой государственной лотереи. Семь тиражных и десять бестиражных всероссийских государственных лотерей распространяются во всех 85 субъектах нашей страны с использованием бренда «Столото» через более чем 100 тысяч точек продаж, из которых в 45 тысячах точек можно получить выигрыш. Объем перечисленных целевых отчислений в поддержку развития физической культуры и отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет Российской Федерации на конец 2020 года составил почти 15 миллиардов рублей. А перечисленные общие отчисления от лотерейной деятельности (включая целевые отчисления) превысили 29 миллиардов рублей на конец прошлого года.