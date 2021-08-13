Стало известно, как будут учиться школьники в Башкирии в новом учебном году

С 1 сентября все школы, колледжи и вузы Башкирии будут проводить занятия очно. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров на августовском совещании по образованию.
— Санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей республике позволяет нам на данный момент уверенно сказать, что 1 сентября почти полмиллиона наших детей пойдут в школу, — заявил Радий Хабиров.
Он добавил, что перенос занятий или дистанционный формат обучении пока не рассматриваются. Однако если ситуация с коронавирусом резко изменится в худшую сторону, будут приниматься «какие-то другие решения».
Глава Башкирии также сообщил, что в республике 67,5% учителей вакцинировались. Он отметил, что эта цифра хорошая, но неполная, она должна составлять минимум 80%, поэтому необходимо продолжить разъяснительную работу с педагогами.
— С одной стороны, это ответственное отношение к вашей работе, с другой, это гражданский поступок, — подчеркнул Хабиров.
Также глава поручил обновить разметки в учебных заведениях и обязал всех сотрудников носить маски. Кроме того, он поручил главе министерству образования организовать дистанционное обучение по желанию родителей для детей с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска по коронавирусу.