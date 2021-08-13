Стало известно, как будут учиться школьники в Башкирии в новом учебном году

Стало известно, как будут учиться школьники в Башкирии в новом учебном году
Стало известно, как будут учиться школьники в Башкирии в новом учебном году
Вчера, 15:31ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Дистанционное обучения пока исключили.

С 1 сентября все школы, колледжи и вузы Башкирии будут проводить занятия очно. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров на августовском совещании по образованию.

— Санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей республике позволяет нам на данный момент уверенно сказать, что 1 сентября почти полмиллиона наших детей пойдут в школу, — заявил Радий Хабиров.

Он добавил, что перенос занятий или дистанционный формат обучении пока не рассматриваются. Однако если ситуация с коронавирусом резко изменится в худшую сторону, будут приниматься «какие-то другие решения».

Глава Башкирии также сообщил, что в республике 67,5% учителей вакцинировались. Он отметил, что эта цифра хорошая, но неполная, она должна составлять минимум 80%, поэтому необходимо продолжить разъяснительную работу с педагогами.

— С одной стороны, это ответственное отношение к вашей работе, с другой, это гражданский поступок, — подчеркнул Хабиров.

Также глава поручил обновить разметки в учебных заведениях и обязал всех сотрудников носить маски. Кроме того, он поручил главе министерству образования организовать дистанционное обучение по желанию родителей для детей с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска по коронавирусу.

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