Погода в доме: коммунальная инфраструктура в стране полностью изношена

Советское наследие пришло в упадок, а новое не построено: сети водоснабжения, теплоснабжения, канализация на 60-70% давно вышли из строя.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин заявил об абсолютном износе коммунальной инфраструктуры в стране (ЖКХ включают в себя более 4 млн объектов инженерной инфраструктуры — котельные, теплосети, электросети). Решение о новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры было принято еще в 2019 году- тогда Минстрой объявил, что замены требует почти 50 тыс. км теплосетей и 328,1 тыс. км ветхих водопроводов. Эксперты подчеркивают, что на самом деле никто не знает, насколько сильный это износ, потому что никто не проводил обследования этих сетей и сооружений. Новые заявления Сергея Степашина аналитики интерпретируют так, что программу по инфраструктуре создали, но финансирования не выделили. При этом расходы региональных бюджетов на ЖКХ в разы превышает ту же статью расходов федерального бюджета: в 2020 году регионы потратили 1,329 трлн руб., при этом федеральный центр выделил меньше 400 млрд руб. Важно отметить, что всегда остается соблазн профинансировать обновление инфраструктуры за счет повышения тарифов, тем более, что в них по-прежнему царит хаос. Эксперты же видят путь для решения проблемы в частно-государственных партнерствах — глобально постоянным повышением тарифов проблему не решить. То есть власти должны оценить шансы каждого региона в плане развития территорий- только тогда программа по модернизации инфраструктуры может получить адекватную реализацию. Подробнее — в материале «Новых известий».

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