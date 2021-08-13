Модно, но дорого. Репортаж из ретро-трамвая, который скоро может появиться в Уфе

— По нашим рельсам они быстро из ретро-трамваев превратятся в металлолом, а учитывая стоимость их ремонта, «встанут» навсегда, — говорил Арефьев в эфире «Эхо Москвы в Уфе». — Пять туристических трамваев в Уфе! Я не понимаю: что они будут показывать? Если на автобусе можно подъехать к каким-то достопримечательностям, то представляю себе трамвайную линию по улице Сун Ят Сена и гида: «Вот этот дом развалился, а этот скоро развалится». Маршрут трамвая в отличие от автобуса изменить нельзя, он должен проехать до разворотного кольца и вернуться обратно. Даже если представить, что будет что смотреть, ну один, максимум два вагона, но пять! Куда? Зачем? При стоимости в 60 млн — это три полноценных новых современных трамвая, которые могут возить пассажиров.