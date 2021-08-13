Модно, но дорого. Репортаж из ретро-трамвая, который скоро может появиться в Уфе

Модно, но дорого. Репортаж из ретро-трамвая, который скоро может появиться в Уфе
Модно, но дорого. Репортаж из ретро-трамвая, который скоро может появиться в Уфе
Вчера, 12:15ОбществоТимур Алмаев, Сергей Клемес
Электротранспорт Уфы балансирует на грани банкротства и полной остановки работы. Однако, власти Башкирии, неожиданно решили закупить пять ретро-трамваев, стоимость которых почти вдвое дороже обычных. Точно такой же трамвай со скандалом недавно встал на рельсы в Нижнем Новгороде. Мы на нем прокатились.

Закосы «под старину» — это модно, но дорого. Но если тратишь деньги не из собственного кармана, то почему бы и не переплатить ради эстетики? Возможно, именно такими соображениями руководствуются чиновники, которые планируют закупить трамваи в ретро-стиле. Кстати, пример этот не уникален. Аналогичные трамваи уже бороздят просторы Нижнего Новгорода. Правда, пока на рельсы встал лишь один из них. Разбираемся, стоит ли тратить бюджетные деньги на модный подвижной состав.

Миллиард рублей

К 800-летию города власти решили побаловать нижегородцев модными трамваями. На 11 ретро-вагонов решили потратить почти миллиард рублей. Несмотря на то, что жители требовали купить за эту же сумму 17 обычных новых трамваев. Ведь трамвайный парк в Нижнем Новгороде изношен примерно на 80%, а в Уфе еще хуже — доходит до 100. Петицию против этой покупки подписало более двух тысяч человек. Но сердца чиновников, уверенных в собственной правоте, растопить не удалось.

Вагоны сделаны в Екатеринбурге, на небезызвестном Уралвагонзаводе (входит в госкорпорацию «Ростех») с которым Башкирия и подписала соглашение на покупку пяти трамваем общей стоимостью 650 млн. рублей.

Для начала встал вопрос: а как этот модный трамвай обнаружить? Ведь на маршруте вагонов много, и только один из них — тот самый, «под старину». Ловите небольшой лайфхак: у Нижегородэлектротранса есть спецкарта, которая в режиме реального времени показывает перемещение транспорта. Так вот, ретро-трамвай там отмечен оранжевым цветом.

Современная начинка ретро-вагона: работает не всё

На вопрос, нравится ли ей работать в ретро-трамвае, кондуктор со вздохом ответила, что не очень. Видимо, в новом вагоне слишком суетно — все фотографируются, расспрашивают про новинку. Мне, кстати, тоже пришлось немного помучить женщину вопросами. Например, я поинтересовался, как подключиться к обещанному Wi-Fi. Наклейки, информирующие о бесплатном интернете, по вагону расклеены, а вот никаких инструкций нет. Телефон, по крайней мере, никаких доступных для подключения Wi-Fi-сетей не обнаружил.

Зато по всему вагону имеется множество USB-разъёмов, через которые можно подзарядить свои гаджеты. Проверено — работают.

На табло высвечиваются цифры +36 и +39. Это температура внутри вагона и на улице. Естественно, эти данные не соответствуют действительности. Как рассказали в Нижегородэлектротрансе, когда на дисплее +36, то в реальности в салоне лишь +23. Производителю уже сообщили о неисправности термометра. К счастью, вагон на гарантии.

Я спросил у кондуктора, почему в дорогущем трамвае не работает кондиционер. Как выяснилось, климатическую установку попросили отключить сами пассажиры. Дело в том, что дефлекторы кондиционера расположены прямо над сиденьями, и холодный воздух в упор дует на людей. Как-то этот момент инженеры не продумали. Получается, что в жару комфортнее ехать с открытыми окнами.

В вагоне имеются винтажные вещицы. Например, шнур, который под потолком тянется через весь салон в отсек водителя. Когда-то, дёргая за этот шнур, привязанный к колокольчику, кондуктор подавал вагоновожатому сигнал о том, что посадка пассажиров окончена и можно ехать. Дёргать его, как сказала мне кондуктор, категорически запрещено. Но, судя по тому, как он уже истёрт, запрет никого не смущает. К ретро-стилю можно также отнести жёсткие, но симпатичные деревянные сиденья, да круглый тормозной штурвал (естественно, не настоящий).

Кстати, в ретро-вагончике можно провести время с пользой, но только теоретически. Приятный женский голос ненавязчиво рассказывает о достопримечательностях, мимо которых следует трамвай. Правда, если вы расслышите слова виртуального гида: новые колёса порядком грохочут по старым рельсам.

Кафтан-то новый, да дыры старые

Как считает историк и аналитик транспорта Олег Чалков, в Нижнем Новгороде нет ни опыта эксплуатации низкопольных вагонов. Единственный подобный вагон модели 71-409, имеющийся в городе, простаивает месяцами в ожидании ремонта, а если и выходит на линию, то нередко сходит с рельсов. Новые ретро-вагоны 71-415Р также низкопольные, и они очень чувствительны к качеству путей, а они в Нижнем Новгороде очень изношены и требуют ремонта, а на ряде направлений — безотлагательной замены.

— Поэтому неправильным было бы запрягать телегу впереди лошади, то есть сперва купить перспективный для России подвижной состав, и лишь потом заняться ремонтом путей, — уверен эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и уфимский предприниматель занимающийся транспортным бизнесом Олег Арефьев. Он уверен, что гораздо выгоднее для горожан была бы покупка трех новых обычных трамваев, общая стоимость которых как раз примерно укладывается в цену ретро-варианта.

— По нашим рельсам они быстро из ретро-трамваев превратятся в металлолом, а учитывая стоимость их ремонта, «встанут» навсегда, — говорил Арефьев в эфире «Эхо Москвы в Уфе». — Пять туристических трамваев в Уфе! Я не понимаю: что они будут показывать? Если на автобусе можно подъехать к каким-то достопримечательностям, то представляю себе трамвайную линию по улице Сун Ят Сена и гида: «Вот этот дом развалился, а этот скоро развалится». Маршрут трамвая в отличие от автобуса изменить нельзя, он должен проехать до разворотного кольца и вернуться обратно. Даже если представить, что будет что смотреть, ну один, максимум два вагона, но пять! Куда? Зачем? При стоимости в 60 млн — это три полноценных новых современных трамвая, которые могут возить пассажиров.

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