ФосАгро увеличила количество региональных офисов

Сеть «ФосАгро-регион» открыла свой 21 офис – в Екатеринбурге. Об этом было объявлено на «Всероссийском дне поля – 2021», проходящем в эти дни в Свердловской области.

Уральский офис «ФосАгро-Регион» будет напрямую взаимодействовать с сельхозтоваропроизводителями Уральского федерального округа, разрабатывать и внедрять системы минерального питания растений для уральских хозяйств, а также сосредоточится на развитии региональной логистической сети, в том числе для обеспечения биржевых сделок СПбМТСБ, пишет properm.ru. «Наряду с расширением сети «ФосАгро-Регион» в рамках стратегии развития ФосАгро до 2025 года на приоритетном для нас российском рынке, мы продолжим развивать каналы продаж и повышать качество сервисов для аграриев. Мы уверены, что с появлением регионального офиса сети в Екатеринбурге, мы сможем повысить надежность обеспечения уральских сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями: как за счет выполнения заблаговременных заявок на нашу продукцию под будущие полевые работы, так и за счет оперативных биржевых продаж продукции ФосАгро», – отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. «Мы работаем с уральскими хозяйствами уже не первый год и можем констатировать, что Урал – уникальный для России пример рационального использования природных ресурсов для развития сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия. С учетом аграрной специфики регионов Урала и на фоне погодных явлений последних лет, мы намерены приоритетно развивать поставки жидких комплексных удобрений, уже доказавших свою эффективность в условиях засухи на Юге России, в Черноземье, в Сибири. В этом году мы продемонстрировали действие ЖКУ на сортовых посевах Всероссийского дня поля, уверен, аграрии по достоинству оценят результат, – подчеркнул генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. – Специально для регионов Урала агрономическая служба «ФосАгро-Регион» уже разработала пакет решений для повышения плодородия почв. Надеемся, что в рамках полевого форума мы сможем обсудить их с главами уральских АПК». 21-ый офис вошел в состав компании «ФосАгро-СевероЗапад» – одной из десяти региональных компаний сети «ФосАгро-регион». Компания взаимодействует с аграриями 47 регионов России и развивает офисы в Барнауле, Красноярске, Уссурийске и Самаре. На «ФосАгро-СевероЗапад» приходится порядка 20% объема минеральных удобрений, реализуемых сетью «ФосАгро-Регион» в России.

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