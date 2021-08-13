«Деметра-Холдинг» консолидировала железнодорожные активы «РусТрансКом»

Доведение суммарной доли в РТК до 100% стало частью стратегии «Деметра-Холдинг» по повышению эффективности логистической инфраструктуры, развитию трейдинговых активов и оптимизации поставок зерна на экспорт. Все это в результате поможет укрепить позиций российской продукции АПК на мировых рынках.

«Деметра-Холдинг» планирует и дальше реализовывать стратегию РТК по поддержанию лидирующих позиций группы в сегментах перевозок специализированным составом, включая аграрные, лесные и навалочные грузы, транспортировку минеральных удобрений, пишет newstracker.ru. В рамках консолидации компаний президентом группы «РТК» и первым заместителем генерального директора «Деметра-Холдинг» назначен Алексей Грибанов. Он будет руководить развитием железнодорожного и портовых сегментов бизнеса «Деметра-Холдинг». Как отметил гендиректор «Деметра-Холдинг» Сергей Эмдин, устойчивые показатели РТК позволяют говорить о дальнейшем эффективном росте компании. «Мы видим в компании накопленные компетенции и отраслевую экспертизу, а также профессиональную команду, постараемся максимально задействовать этот потенциал для дальнейшего ее развития», — отметил он. По его словам, новая команда сохранила ключевых менеджеров РТК и постаралась сделать процесс интеграции компаний для клиентов оптимальным. Основатель группы компаний «РТК», член совета директоров «Деметра-Холдинг» Константин Засов отметил, что возникающая при интеграции логистических активов синергия очевидна всем участникам рынка. «Вместе с тем „Русагротранс“ и другие активы РТК по-прежнему остаются универсальными логистическими компаниями, нацеленными на удовлетворение потребностей каждого клиента, вне зависимости от объемов перевозок и географии работы», — заявил он.

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