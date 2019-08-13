Во дворе одного из частных домов уфимцы обнаружили могилу человека

На протяжении нескольких лет, этот двор уфимцы стараются обходить стороной. Дело в том, что во дворе этого частного дома захоронен человек. По информации канала Mash, в могиле покоится 36-летний Александр Тигаев.

Александр погиб во время пожара в 2005 году. На месте трагического происшествия, которая унесла жизнь сына, его отец Владимир установил памятник. Об этом дне он вспоминает тяжело, с бесконечной болью. От тела мужчины после пожара осталось около 80 см, головы, нижней челюсти не было, как и рук и ног.

Отец поясняет, что могила сына находится на кладбище, а крест он установил во дворе на месте его гибели. Однако соседей, похоже, такие объяснения не вполне устраивают.

Так или иначе, но общественники города обратились к главе района, а тот пообещал взять ситуацию под свой контроль.