Власти России внесут поправки в законы для борьбы с картелями в перевозках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Министерством транспорта Российской Федерации заняты подготовкой поправок в федеральное законодательство.
Нововведения должны помочь с большей эффективностью бороться с картельными сговорами на рынке пассажирских перевозок. Об этом информирует RNS.
Сотрудники ФАС рассказали, что после анализа правоприменительной практики ведомство сможет разработать инициативы направленные как на усиление ответственности, так и на недопущение антиконкурентной практики и необоснованного повышения цен в пассажирских перевозках.
ФАС и Минтрансом будет создана рабочая группа, в задачу которой войдет деятельность по предотвращению картелизации отрасли отечественных пассажирских перевозок. Последняя проверка показала, что антиконкурентные соглашения на рынке пассажирских перевозок присутствуют как минимум в 28 субъектах РФ.
Собеседники издания добавили, что за три с половиной года антимонопольщиками в России возбуждено 50 дел о картелях и прочих антиконкурентных соглашениях в сфере пассажирских перевозок. В основном перевозчики договаривались о повышении или поддержании цен за проезд. Также они препятствовали доступу на рынок других фирм, заключая соглашения для получения преимуществ от органов государственной власти.