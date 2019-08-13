Власти России внесут поправки в законы для борьбы с картелями в перевозках

Нововведения должны помочь с большей эффективностью бороться с картельными сговорами на рынке пассажирских перевозок. Об этом информирует RNS.

Сотрудники ФАС рассказали, что после анализа правоприменительной практики ведомство сможет разработать инициативы направленные как на усиление ответственности, так и на недопущение антиконкурентной практики и необоснованного повышения цен в пассажирских перевозках.

ФАС и Минтрансом будет создана рабочая группа, в задачу которой войдет деятельность по предотвращению картелизации отрасли отечественных пассажирских перевозок. Последняя проверка показала, что антиконкурентные соглашения на рынке пассажирских перевозок присутствуют как минимум в 28 субъектах РФ.