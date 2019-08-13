В Уфе дольщики «Миловского парка» вышли на пикет с нецензурным плакатом

Сегодня, 13 августа, перед Домам Республики проходит пикет дольщиков Жилого комплекса «Миловский парк». Об этом сообщили представители инициативной группы дольщиков.

- На пикет сегодня вышли 20 дольщиков с плакатами, они одновременно встали вокруг Дома правительства, - сообщила представитель инициативной группы дольщиков Анна Цветкова.

Напомним, данная группа дольщиков представляет кварталы, которые не вошли в первую очередь домов, достроенных в ЖК «Миловский парк», поскольку они пребывают в значительно меньшей степени готовности. Медиакорсеть писала раньше о планах Госкомстроя РБ до осени полностью «закрыть» тему с обманутыми дольщиками в данном жилом комплексе, однако уже в первом полугодии были веские основания сомневаться в реальности этих «дорожных карт».

Судя по содержанию плакатов, с которым и люди выли сегодня на пикеты, они находятся на пределе. Один из плакатов даже содержит нецензурное слово.

По словам Анны Цветковой, все ждут приезда полиции, которая должна измерить расстояние между пикетчиками и переписать содержание плакатов.