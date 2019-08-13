В США ужесточат правила получения грин-карт

Об этом стало известно 12 августа, сообщает газета «Известия».

Инициатор нововведения - помощник главы Соединённых Штатов Стивен Миллер. Закон, подразумевает отклонение заявлений на временные и постоянные визы для граждан, получающих госпособия или имеющих низкий доход.

Изменения вступят в силу с октября. С этого момента финансово необеспеченные мигранты продлить грин-карту не смогут. А некоторым слоям населения будет отказано во въезде в США.