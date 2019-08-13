В США ужесточат правила получения грин-карт

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Соединенных Штатах законодательно ужесточаются правила правила выдачи грин-карт.
Об этом стало известно 12 августа, сообщает газета «Известия».
Инициатор нововведения - помощник главы Соединённых Штатов Стивен Миллер. Закон, подразумевает отклонение заявлений на временные и постоянные визы для граждан, получающих госпособия или имеющих низкий доход.
Изменения вступят в силу с октября. С этого момента финансово необеспеченные мигранты продлить грин-карту не смогут. А некоторым слоям населения будет отказано во въезде в США.
Нововведение может затронуть порядка 400 тысяч человек в год. По мнению экспертов, новые правила являются одной из самых радикальных мер президента страны.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей