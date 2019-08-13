В Крыму наблюдается недостаток пресной воды

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти Крыма добиваются от Москвы, чтобы та начала переговоры с Киевом по вопросу пропуска на полуостров пресной воды из истока реки Днепр.
Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов заявил о необходимости начать зондаж пресной воды. Об этом информирует RNS.
По мнению крымских чиновников, вода в реку Днепр поступает из России, потому она российская. Сейчас наибольшие проблемы с пресной водой наблюдаются на востоке и севере Крыма.
Два года назад Украина завершила строительство плотины на Северо-Крымском канале и перекрыла поступление воды на полуостров. Осенью 2016 года Россия внедрила в Крыму временную схему по водоснабжению жителей с использованием подземных вод. Три водозабора и 36 скважин должны были обеспечить водой порядка 400 000 крымчан. Эта система продолжает работать и по сей день.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей