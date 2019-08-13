В Крыму наблюдается недостаток пресной воды

По мнению крымских чиновников, вода в реку Днепр поступает из России, потому она российская. Сейчас наибольшие проблемы с пресной водой наблюдаются на востоке и севере Крыма.

Два года назад Украина завершила строительство плотины на Северо-Крымском канале и перекрыла поступление воды на полуостров. Осенью 2016 года Россия внедрила в Крыму временную схему по водоснабжению жителей с использованием подземных вод. Три водозабора и 36 скважин должны были обеспечить водой порядка 400 000 крымчан. Эта система продолжает работать и по сей день.