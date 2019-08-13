«Роскосмос»: приближающийся к Земле астероид 2019 OU1 не угрожает планете

2019 OU1 максимально приблизится к Земле 28 августа текущего года. Об этом информирует RNS.

Астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии один миллион километров. Данный отрезок в 40 раз меньше расстояния между Землей и Венерой. Угрозы для человечества 2019 OU1 не несет. Он интересен специалистам лишь с научной точки зрения, сообщили в «Роскосмосе».

В ведомстве добавили, что волноваться нужно в случае, если крупное космическое тело приблизится к Земле на расстояние меньшее радиуса орбиты Луны. Речь идет о 384 000 километров.