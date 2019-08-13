Одноклассники представят крупнейший в мире киберспортивный турнир с обзорными шоу

Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» проведут трансляции всех соревновательных дней крупнейшего в мире киберспортивного турнира по Dota 2 The International 2019, который пройдет с 15 по 25 августа в Шанхае на Мерседес-Бенц Арене. После каждого игрового дня в трансляциях в ОК будет проходить обзорное шоу с обсуждением итогов и прогнозами будущих матчей. Возможности интерактивной платформы ОК позволят зрителям взаимодействовать со студией.

Трансляции будут доступны в группе телеканала «Сила» на любых устройствах: в веб-версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Показ финального дня турнира пойдет в формате Ultra HD (4К). Ведущим выпусков шоу станет известный спортивный комментатор Денис Алхазов, экспертами выступят Дарья Eiritel Морозова, Мила Mila Алиева и Александр Jam Коротков. В студию «Силы» придут стримеры, комментаторы и селебрити. Шоу станет интерактивным для пользователей, которые благодаря творческой студии ОК смогут стать полноценными участниками эфира: проходить викторины и опросы, напрямую влиять на происходящее в студии. Прямые эфиры шоу пройдут в уникальной 3D-студии, реализованной на основе игрового движка Unreal Engine. Это позволит создавать 3D-объекты непосредственно в прямом эфире. Ведущий и гости студии будут находиться в окружении отрисованных объектов, в том числе персонажей игр. Это поможет по-настоящему передать атмосферу турнира и самой дисциплины.

ОК транслирует The International Dota 2 четвертый год подряд. Соревнования традиционно собирают внушительную аудиторию поклонников киберспорта и компьютерных игр. Так, в 2018 году трансляции главного киберспортивного турнира мира собрали аудиторию в 12 млн человек, в 2017-м — более 7 млн просмотров.