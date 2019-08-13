Минэкологии Башкирии пошьет себе форму на 1,1 миллиона рублей
Вчера, 10:04ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Будет изготовлена как повседневная, так и парадная униформа.
Республиканское Министерство природопользования и экологии озаботилось обновлением своего внешнего вида и заказало 78 комплектов повседневной и парадной форменной одежды (обмундирования). Из них женской формы 41 штуку и мужской 37 штук.
Интересно, что повседневная униформа как мужская, так и женская стоит порядка 6500 рублей за штуку. Ну, это примерно, как обычный деловой костюм из магазинов масс-маркета. Парадная форма дороже примерно на 1000 рублей.
Общая стоимость контрактов на пошив обоих видов формы – 1,1 миллиона рублей. Источник: СПАРК-Интерфакс и портал госзакупок.
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