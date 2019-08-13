Милонов прокомментировал ситуацию с “жестоким крещением” в Гатчине
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с критикой в адрес обращения матери, чей ребенок пострадал по время «жесткого крещения». Милонов посоветовал женщине «написать заявление на Бога».
Милонов уверен, что священнослужитель, который в ходе таинства с силой окунал ребенка в купель, сделал это по собственному незнанию. Депутат отметил, что у батюшки нет детей и он не знает как себя с ними вести, пишет ФедералПресс. Милонов добавил, что батюшка вовсе не преследовал целей покалечить ребенка.
В произошедшем Милонов также обвинил и мать ребенка. По мнению политика, если бы она не стала вырывать его из рук священнослужителя, то травмы бы он не получил. Наказание в виде запрета на проведения обрядов со стороны Гатчинской епархии Милонов считает более чем достаточным. Он уверен, что на этом женщина должна закрыть скандал или же попытаться «написать заявление на Бога».
Ранее в сети появилось видео, где батюшка во время крещения с силой окунает младенца в купель. Позднее у ребенка были обнаружены синяки и ссадины на теле.