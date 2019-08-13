Милонов прокомментировал ситуацию с “жестоким крещением” в Гатчине

Милонов уверен, что священнослужитель, который в ходе таинства с силой окунал ребенка в купель, сделал это по собственному незнанию. Депутат отметил, что у батюшки нет детей и он не знает как себя с ними вести, пишет ФедералПресс. Милонов добавил, что батюшка вовсе не преследовал целей покалечить ребенка.

В произошедшем Милонов также обвинил и мать ребенка. По мнению политика, если бы она не стала вырывать его из рук священнослужителя, то травмы бы он не получил. Наказание в виде запрета на проведения обрядов со стороны Гатчинской епархии Милонов считает более чем достаточным. Он уверен, что на этом женщина должна закрыть скандал или же попытаться «написать заявление на Бога».