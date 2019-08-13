Член комитета ГД по обороне ответил на слова Трампа о взрыве в Архангельской области
Комментируя взрыв во время испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, Трамп подчеркнул, что США многое для себя узнали.
Депутат государственной думы и член комитета по обороне РФ Павел Дорохин заметил прежде всего неэтичность высказывания американского президента, учитывая, что в трагедии погибли пять человек. В своей публикации Дональд Трамп сразу отметил наличие «более современных технологий», однако в таких случаях было бы естественным высказать слова соболезнования родным и близким, а потом уже указывать на исключительность Соединенных Штатов.
В беседе с RT Дорохин также добавил, что в подобных высказываниях улавливает риторику, свойственную предшественнику Трампа. Она закрепила во многих головах свидетельство наличия американского империализма, который сегодня продолжает существовать в виде глобализма.
Ряд других экспертов, комментируя слова Трампа о российском оружии, считают, что президент опирается на публикации из открытых источников, включая заявления пресс-службы «Росатома». Отсюда можно сделать вывод, что он не обладает оперативной информацией разведывательных служб и, скорее всего, блефует.