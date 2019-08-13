Член комитета ГД по обороне ответил на слова Трампа о взрыве в Архангельской области

Депутат государственной думы и член комитета по обороне РФ Павел Дорохин заметил прежде всего неэтичность высказывания американского президента, учитывая, что в трагедии погибли пять человек. В своей публикации Дональд Трамп сразу отметил наличие «более современных технологий», однако в таких случаях было бы естественным высказать слова соболезнования родным и близким, а потом уже указывать на исключительность Соединенных Штатов.

В беседе с RT Дорохин также добавил, что в подобных высказываниях улавливает риторику, свойственную предшественнику Трампа. Она закрепила во многих головах свидетельство наличия американского империализма, который сегодня продолжает существовать в виде глобализма.