Жителя Башкирии осудили на 15 лет за вовлечение девочки в продажу наркотиков

Жителя Башкирии осудили на 15 лет за вовлечение девочки в продажу наркотиков
Жителя Башкирии осудили на 15 лет за вовлечение девочки в продажу наркотиков
Вчера, 11:13ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Занимавшийся противозаконным бизнесом житель Туймазов попытался вовлечь в него 15-летнюю девочку, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

Житель Туймазов получил 15 лет колонии строгого режима и один год лишения свободы за противозаконную деятельность, связанную с нелегальным оборотом запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, годом ранее местный житель решил заняться наркобизнесом. В качестве торговой площадки для сбыта запрещенных веществ мужчина выбрал популярный мессенджер. В ассортименте было два вида наркотиков, которые мужчина хранил у себя, предварительно расфасовав их по пакетикам.

При этом отмечается, что мужчина в свою деятельность попытался вовлечь несовершеннолетнюю. Тот предложил 15-летней девочке стать закладчицей — распространять наркотики через систему тайников в укромных местах.

На данный момент мужчина признан виновным по таким статьям, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления, незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.

Напомним, несколькими неделями ранее в Уфе задержали девушку, при которой в ходе досмотра обнаружили почти килограмм наркотиков, а также различную аппаратуру, необходимую для сбыта и распространения запрещённых веществ. Примечательно, что незадолго до этого возлюбленный девушки также был задержан по подозрению в сбыте наркотиков.

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