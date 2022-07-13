Власти Башкирии зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 в республике

В Башкирии растет количество заболевших коронавирусной инфекций. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в ЦУРе.
Так, впервые с весны рост заболеваемости COVID-19 за последние семь дней составил 4%. Однако, по словам Рахматуллина, за последние 30 дней фиксировалось снижение заболеваемости на 28%.
Тем временем, по данным оперштаба, за сутки в республике выявлено 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составило почти 291 тысячу человек. Выздоровело за сутки 54 пациента, скончался один человек.
Напомним, что неделю назад глава регионального Роспоребнадзора заявляла, что в Башкирии ситуация с коллективным иммунитетом «крайне тревожная». По ее словам, он составляет 20,7% и для подготовки к осеннему сезону необходимо «вовремя начать контролировать эти цифры».