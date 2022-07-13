ВКонтакте открывает авторам доступ к монетизации прямых эфиров

Подключение монетизации для всех авторов стало ещё проще — теперь сделать это можно в один клик прямо в блоке управления сообществом. Больше не нужно заполнять анкету, чтобы подать заявку. Кнопка подключения будет автоматически появляться только у тех сообществ, которые проходят по всем критериям видеомонетизации, в том числе по количеству подписчиков (от 5 000 человек), тематике и хронометражу контента. После одобрения заявки в сообществе появится плашка о подключении, а автор сможет посмотреть статистику и вывести заработанные средства.