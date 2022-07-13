«В городе бардак»: жители Кумертау набросились на мэра после его высказываний о людях

Накануне мэр Кумертау пожаловался на своей странице в соцсетях на пьяных жителей и рвоту на колесе обозрения. В частности, в публикации Олег Фролов взывал к совести горожан и задался вопросом: «Зачем тогда вообще что-то делать полезное для отдыха, если все это будет тут же испорчено». Между тем, местные жители в комментариях сделали свои заявления.
Так, Гузель И. посоветовала мэру и всей администрации города начать с себя «прежде, чем говорить что-то о людях». Женщина также заявляет, что в городе «бардак, трава на улицах уже выше человеческого роста», а кладбище, по словам Гузель, стало больше напоминать лес. Присоединяется к мнению женщины и еще одна местная жительница, которая сообщает, что уже середина лета, а траву «один раз даже не скосили полностью».
— И сидят все структуры и друг на друга стрелки переводят, не могут определиться, кто же должен убирать это кладбище… Вот от таких мелочей, казалось бы, среди людей и происходит такое, рассказывает Гузель.
Элла К. уже рассказывает о неубранном сухостое, об отсутствии мусорных урн на аллеях и улицах. Кроме того, парки в Кумертау не приведены в порядок. Городским властям, по мнению женщины, «дела нет».
— У нас в Кумертау есть парк какой-нибудь в порядке?! На парк «Взлетный» без слез не взглянешь, у беседок в парке им. Гагарина крыши провалились, деревянная дорожка провалилась, и это после четырех лет ремонта, Элла К.
На проблему с покосом травы указывает также Надежда В. Женщина недоумевает чем МАУ ДОР «вообще занимается», ведь трава уже стала выше клумбы. Кроме того, тополя, по ее словам, обещали кронировать до конца марта, однако позже срок перенесли на осень по причине отсутствия денег.
Помимо этого, жители негодуют и на тему дорог. Светлана М. интересуется, «когда дороги сделают».
— А у нас тоже «крик», когда дороги сделают, мне машину жалко, мне государство за свой счёт не ремонтирует, а ремонт не 200 рублей стоит, налоги быстро требуете заплатить. Наши просьбы никто не слышит, — Светлана М.
— Неужели у мэра нет более важных дел, чем колесо обзора? Весь город перекопали — одна сплошная траншея, по дорогам только на кобыле ездить. Грязно в городе стало, трава по пояс во дворах, так неуютно стало в городе, а он про колесо! Каждый должен быть на своём месте, работать и требовать, чтобы исполняли, а не заниматься писаниной, возмущается Вера С.
— Управление города как поменялось, так и заросли пошли, и дороги перестали смотреть, — Ильшат Ш.
Алексей З. также сообщает, что мусор на кладбище «вообще не вывозится». «Один раз в год может быть. Это считается нормой», — подчеркивает мужчина.
Многие пользователи соцсетей отметили, что решить проблему с вандализмом на колесе обозрения поможет установка камер видеонаблюдения.
— Ситуацию спасут только камеры. Тотальный контроль за объектами. Люди так устроены, что лишь бы что-то сломать, навредить — «не моё же». Остановки новые со стеклом били тоже. Зачем? В парке «Взлётный» плитку с пьедестала поотрывали. Тоже зачем? Камеры, еще раз камеры наблюдения нужны. По-другому никак, — пишет Рафаэль У.
— В нашем городе просто полиции нет, никто никого не наказывает, вот поэтому и ломают, знают, что им за это ничего не будет. Город устал жить обещаниями, от нашей мэрии одни отписки, толку мало. Для чего вообще эта структура нужна в нашем городе, Надежда В.
А вот Владимир Т. рассказал властям о простых истинах, в частности, о том, что вместо упомянутого в тексте жандарма нужно поставить охранника «с хорошей зарплатой и большими полномочиями», а следить за кабинками должна билетерша.
— Может, рвота случилась у кого-то по причине высоты, а кондер домой захотелось! Это Кумертау! Не зря у нас районы города называют первая и вторая зона, — пишет Слава Т.
Без внимания жители Кумертау не оставили и сам парк. Римма В. интересуется тем, кто устанавливал цены в парке, по ее словам, пять минут катания «на лебедях» стоят 200 рублей — «за это время отплыть только получится». Далее, Нина К. пишет, что цены на колесо обозрения равноценны ценам в Уфе, однако высота аттракциона в Кумертау, по ее словам, меньше.
— Подсветки нет. Скрип во время движения, в Уфе идёт плавно без характерного звука. Кондиционеры не работают. Про самочувствие никто не спрашивает, а это высота и не все люди выдерживают, а попробовать хочется. Забор вокруг колеса падает, пишет Нина К.
Отметим, что многие местные жители были возмущены поведением своих соотечественников на колесе обозрения. Так, Эрик Д. ужаснулся неблагодарностью людей: «А потом говорят, почему у нас ничего не построено, построят и все сразу разрушат, сломают, сами же себе делаете хуже», — отмечает мужчина.
Другие же посоветовали не обобщать проблемы и писать жалобы под «соответствующим постами».
— Интересно, что за каша в голове у людей, которые считают причиной вандализма дороги, фонтан, тополя, траву, кладбище, работу Администрации, МАУ ДОР, билетера, отсутствие охраны, камер и ППС? Другие проблемы обсуждайте под соответствующими постами. А из этой ситуации выход один. Надо пару раз публично наказать вандалов, чтобы остальным неповадно было, — рассуждает Альбина Н.