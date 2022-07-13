В детском лагере в Башкирии троих детей госпитализировали с отравлением снюсом

Как и избиение девочки, отравление произошло в Абзелиловском районе, но уже в другом лагере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 13 июля.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии рассказала о нетривиальном отравлении в одном из детских лагерей республики в Абзелиловском районе. Трое ребятишек отравились не едой, а снюсом — табачным изделием, которое не курят, а употребляют через слизистые оболочки организма. Все началось с того, что трое воспитанников лагеря попали в больницу с признаками отравления. Все они, к счастью, были выписаны из больницы на следующий день, но случаем заинтересовалось надзорное ведомство, сотрудники которого выяснили, что 15-летний подросток из Магнитогорска перед тем как приехать в оздоровительный лагерь приобрел совсем не оздоровительной табачной продукции. Его он и предложил товарищам, которые вместе с ним впоследствии и угодили на больничную койку. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, а руководство лагеря получило от прокуратуры представление с требованием привлечь к ответственности виновных и не допустить подобных происшествий в будущем. Причиной для внесения представления стали выявленные в ходе проверки нарушения. Напомним, сегодня стало известно о другом происшествии в другом детском лагере в том же Абзелиловском районе. Там сверстницы на глазах у поддерживающих товарищей избили и оттаскали за волосы девочку якобы за то, что ее на медленный танец пригласил мальчик, который нравится зачинщице травли. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливают следователи.

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