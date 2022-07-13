В детском лагере в Башкирии сверстницы жестоко избили девочку

В Абзелиловском районе Башкирии девочка-подросток предположительно стала жертвой насилия. Изначально в социальных сетях появился видеоролик, на котором предположительно две сверстницы бьют руками и ногами несовершеннолетнюю девочку, судя по кадрам, за происходящим наблюдали и другие дети. Происходило все якобы в лагере «Уральские зори».