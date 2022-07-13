Завтра и послезавтра в Башкирии ожидаются град, грозы и 30-градусная жара

В Башкирии в ближайшие три дня пройдут грозы, дожди и град, однако температура воздуха поднимется до +34 градусов.
Сегодня, по информации синоптиков Башгидрометцентра, местами ожидаются град, гроза и шквалистый ветер. Температура воздуха в течение дня будет +28…+33 градуса. Отметим, что штормовое предупреждение выпустили и в МЧС Башкирии.
Существенно погода не изменится и в последующие два дня. Так, 13 и 14 июля ожидаются дожди, грозы и град в дневное время. В четверг столбик термометра покажет +29…+34 градуса, а уже в пятницу температура пойдет на спад и составит +23…+28 градусов.