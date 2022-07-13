Завтра и послезавтра в Башкирии ожидаются град, грозы и 30-градусная жара

Завтра и послезавтра в Башкирии ожидаются град, грозы и 30-градусная жара
Завтра и послезавтра в Башкирии ожидаются град, грозы и 30-градусная жара
Вчера, 11:16ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Ухудшение погодных условий ожидается и сегодня 13 июля, сообщают синоптики.

В Башкирии в ближайшие три дня пройдут грозы, дожди и град, однако температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Сегодня, по информации синоптиков Башгидрометцентра, местами ожидаются град, гроза и шквалистый ветер. Температура воздуха в течение дня будет +28…+33 градуса. Отметим, что штормовое предупреждение выпустили и в МЧС Башкирии.

Существенно погода не изменится и в последующие два дня. Так, 13 и 14 июля ожидаются дожди, грозы и град в дневное время. В четверг столбик термометра покажет +29…+34 градуса, а уже в пятницу температура пойдет на спад и составит +23…+28 градусов.

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