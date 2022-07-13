«Ухудшили экологию»: уфимка предложила построить в центре города свой парк «Зарядье»

«Ухудшили экологию»: уфимка предложила построить в центре города свой парк «Зарядье»
«Ухудшили экологию»: уфимка предложила построить в центре города свой парк «Зарядье»
Вчера, 11:04ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Женщина уверена, что в центре Уфы необходимо построить парк в честь прошедшей в городе Фольклориады, ведь за последние 30 лет в центре города испортили экологию.

Жительница Уфы пожаловалась на то, что последние 30 лет в историческом центре Уфы «только вырубали зелёные насаждения, расширяли дороги и строили высотки», из-за чего центр потерял зеленый облик, а жителям города «ухудшили экологию и условия проживания».

Так, женщина предлагает открыть в центре города парк Фольклориады и приводит в пример парк Зарядье в Москве и парк Тысячелетия в Казани.

— В парке можно было бы использовать инсталляции Фольклориады и даже открыть небольшой музей с костюмами и масками народов стран, которые принимали участие в Фольклориаде. Будет уникальный для России и единственный в своем роде парк, пишет женщина.

Обустроить парк женщина предлагает между улицами Айская-Кирова-Ветошникова-Чернышевского, где на данный момент находятся частные дома. Автор обращения предполагает, что дома вероятно пойдут под снос. Второе местоположение для парка женщина предлагает «с уже снесёнными домами на улице Революционной в квартале между улицами Айская и Владивостокская», по ее мнению, сейчас вид у нее «очень неприглядный».

— Хотелось бы, чтобы новые парки появлялись не только в спальных районах, но и в центре Уфы, чтобы Уфа становилась более комфортным городом для жителей, предлагает женщина.

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