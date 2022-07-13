Стал известен первый получатель «Дальневосточной ипотеки» в ДФО

С конца июня программа «Дальневосточная ипотека» под 2% доступна не только молодым семьям, но и работникам медицины и образования. Педагог из Хабаровска Нина Страпачук стала первым получателем льготной ипотеки. По решению президента предложение распространяется на учителей и врачей ДФО без возрастных ограничений.

Заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что льготная ипотека стала востребованным инструментом поддержки жителей региона, пишет amurmedia.ru. Как подчеркнул вице-премьер, на приобретение жилья уже выдано более 44 тысяч льготных кредитов общей суммой 183 миллиарда рублей. Согласно решению президента России, в проекте «Дальневосточная ипотека» могут участвовать учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке. По предварительным подсчетам, до конца 2024 года заемщиками дальневосточной ипотеки могут стать более 16 тысяч врачей и учителей. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что на Дальнем Востоке живут и работают 337 тысяч граждан, занятых в образовательных и медицинских организациях. Чекунков ожидает, что льготная ипотека для педагогов позволит привлечь в школы ДФО новых учителей и повысит престиж профессии. Студенты-медики получат стимул для работы в государственной системе здравоохранения, что решит кадровый вопрос в медучреждениях малых населенных пунктов Дальнего Востока и улучшит обеспеченность региона медицинскими услугами. Примечательно, что данная мера поддержки затронет не только врачей, но и весь медперсонал, включая медсестер и санитарок. Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» доступны молодым семьям, где супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Жители других регионов России тоже смогут воспользоваться льготным кредитом под 2% при переезде на Дальний Восток, если станут участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов. С июня 2022 года участвовать в программе могут педагогические работники со стажем по специальности не менее пяти лет в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории субъекта ДФО. Также рассматриваются заявления сотрудников государственных или муниципальных медицинских организаций ДФО, имеющих рабочий стаж не менее пяти лет. Для врачей и учителей требования к возрасту и семейному положению не предъявляются.

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