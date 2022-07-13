Семейная ферма из Приморья стала поставщиком гребешков для фестиваля «На гребне!»

В 2022 году в Приморском крае фестиваль «На гребне!» проходит в пятый раз. В нем принимают участие свыше 150 ресторанов из 30 российских городов. Главным поставщиком гребешка для фестиваля в этом году выступила семейная ферма Василия Гребенникова, которая находится в бухте Воевода Хасанского района Приморья.

В фестивале текущего года будут участвовать рестораторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Иванова, Ростова-на-Дону, Сочи и других городов. По правилам мероприятия от каждого заведения выставляются три авторских блюда из гребешка по единой стоимости, пишет vostokmedia.com. Главным угощением фестиваля каждый год выступает один из самых востребованных морепродуктов Дальнего Востока — приморский гребешок, который также называют жемчужиной Японского моря. Во все времена гребешок являлся деликатесным блюдом, а сейчас такое яство стало настоящей визитной карточкой дальневосточного региона. Организаторы фестиваля «На гребне!» работают над популяризацией внутреннего гастрономического туризма, каждый год стараются привлечь как можно больше гостей в рестораны и постоянно повышают уровень профессионального мастерства рестораторов. Программа фестиваля состоит из двух частей — дальневосточной и российской. Ведущая идея мероприятия — предложить потребителям культовые сезонные блюда из гребешка по приемлемой стоимости во всех участвующих в программе ресторанах. В этом году гребешки из Приморского края будут доступны как москвичам, так и гурманам из других регионов. Цель фестиваля — продвижение гастрономического туризма в ДФО. В 2017 году макрорегион получил статус «самого вкусного направления» в РФ по версии международного сервиса для туристов Booking.com. Первый фестиваль «На гребне!» состоялся в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 30 ресторанов из восьми городов. В четвертом по счету фестивале, прошедшем в 2021 году, участвовало свыше 120 ресторанов из 30 российских городов. Тогда за две недели июля посетители попробовали более 35 тысяч живых гребешков и смогли оценить примерно 50 тысяч блюд из редкого морепродукта. За организацию масштабного события отвечает паназиатский ресторан Zuma. В 2022 году планируется расширить географию фестиваля, охватив еще больше городов и ресторанов.

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