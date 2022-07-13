Психолог Журавлева рекомендует влюбленным не бояться заранее обсуждать бюджет семьи

Психолог Журавлева рекомендует влюбленным не бояться заранее обсуждать бюджет семьи
Психолог Журавлева рекомендует влюбленным не бояться заранее обсуждать бюджет семьи
Вчера, 22:09ОбществоФото: 1MI
Влюбленным парам не нужно опасаться заранее касаться темы семейного бюджета, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем. Об этом сообщила семейный психолог Татьяна Журавлева.

Вопросы подобного характера можно и даже нужно затрагивать, и обсуждать их необходимо смело и открыто. Психолог сказала об этом в интервью корреспондентам NEWS.ru. Журавлева также уточнила, на каких именно моментах следует делать акцент.

«Тема семейного бюджета важна, и ее лучше обсуждать в тот момент, когда вы оба поняли, что отношения у вас долгосрочные. Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный»», — констатировала семейный психолог.

Парам, планирующим связать себя брачными узами, эксперт рекомендует сесть за стол переговоров и ответить на следующие вопросы: нужно ли накапливать финансовые средства, кому и как распоряжаться семейным бюджетом, какое твое отношение к кредитам, как изменится жизнь при рождении ребенка.

Семейный психолог убедительно рекомендует также уточнять причины в тех случаях, когда один из партнеров заметно нервничает из-за того или иного вопроса. Спокойно поинтересуйтесь, что именно его волнует, и чем было вызвано очевидное беспокойство. Другими словами, все точки желательно расставлять сразу, пояснила специалист.

По словам Журавлевой, далеко не для всех привычно обсуждать щекотливые темы открыто. Не ищите «подводные камни» и в том случае, если партнер скажет, что считает такой разговор преждевременным.

«Если вы хотите построить долгосрочные отношения, то тема финансов все равно поднимется», — резюмировала семейный психолог.

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