Психолог Журавлева рекомендует влюбленным не бояться заранее обсуждать бюджет семьи

Влюбленным парам не нужно опасаться заранее касаться темы семейного бюджета, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем. Об этом сообщила семейный психолог Татьяна Журавлева.

Вопросы подобного характера можно и даже нужно затрагивать, и обсуждать их необходимо смело и открыто. Психолог сказала об этом в интервью корреспондентам NEWS.ru. Журавлева также уточнила, на каких именно моментах следует делать акцент. «Тема семейного бюджета важна, и ее лучше обсуждать в тот момент, когда вы оба поняли, что отношения у вас долгосрочные. Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный»», — констатировала семейный психолог. Парам, планирующим связать себя брачными узами, эксперт рекомендует сесть за стол переговоров и ответить на следующие вопросы: нужно ли накапливать финансовые средства, кому и как распоряжаться семейным бюджетом, какое твое отношение к кредитам, как изменится жизнь при рождении ребенка. Семейный психолог убедительно рекомендует также уточнять причины в тех случаях, когда один из партнеров заметно нервничает из-за того или иного вопроса. Спокойно поинтересуйтесь, что именно его волнует, и чем было вызвано очевидное беспокойство. Другими словами, все точки желательно расставлять сразу, пояснила специалист. По словам Журавлевой, далеко не для всех привычно обсуждать щекотливые темы открыто. Не ищите «подводные камни» и в том случае, если партнер скажет, что считает такой разговор преждевременным. «Если вы хотите построить долгосрочные отношения, то тема финансов все равно поднимется», — резюмировала семейный психолог.

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