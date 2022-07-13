Опять COVID-19, два происшествия в лагерях и два скандала с чиновниками из Башкирии

Сегодняшний день оказался богат на башкирские новости федерального масштаба. Одна из них может претендовать даже на международный масштаб. Судите сами — депутата Госдумы от Башкирии Владимира Сенина заподозрили в помощи такси Uber за 300 тысяч долларов, в двух словах эту историю не перескажешь при всем желании, поэтому рекомендуем прочесть материал.
Вторая новость про чиновников оказалась тоже весьма остросюжетной. Стало известно о задержании мэра башкирского города Давлеканово Вячеслава Гапоненко сотрудниками ФСБ. Погорел чиновник на воде, а точнее на превышении должностных полномочий, которые превышал в отношении стройки городских систем очистки воды. Кстати есть даже видео.
Есть новости важные для всех и для каждого. Это, надо полагать, про коронавирус. И нет, это не прогнозы очередной волны, а вполне конкретные цифры. В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом. В это же время федеральный Роспотребнадзор и главный санитарный врач страны дают рекомендации для тех, кто в группе риска, то есть для пожилых и «хроников». Им по мнению ведомства пора вновь носить маски в общественных местах, активно использовать антисептики и разумеется ревакцироваться.
Третья пара новостей оказалась весьма летней, но от этого веселья в ней не прибавилось. Сегодня стало известно о двух неприятных инцидентах, которые приключились в детских оздоровительных лагерях в Абзелиловском районе. В первом случае девочки подростки при многочисленных свидетелях избили девочку, которую предположительно на медленный танец пригласил мальчик, который нравился той девочке, которая и инициировала драку. И если о причинах пока говорят «вероятно», то сам факт происшествия подтвердили в следкоме. Еще одно происшествие произошло в том же районе, но в другом лагере. Там дети оказались в больнице из-за отравления., но не едой, а снюсом, в деле теперь разбирается прокуратура.