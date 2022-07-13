Новые авиарейсы из Уфы в Казахстан запустят уже в августе

Новые авиарейсы из Уфы в Казахстан запустят уже в августе
Новые авиарейсы из Уфы в Казахстан запустят уже в августе
Вчера, 15:05ОбществоАзамат Нухов
О запуске авиарейса из Уфы в два города республики Казахстан сообщает авиакомпания Red Wings

Новый авиарейс между Уфой и крупными городами Казахстана будет запущен уже в следующем месяце. Об этом сообщает авиакомпания Red Wings.

Сообщается, что авиарейсы в Нур-Султан и Алматы на лайнерах модели SSJ100 будут выполняться уже с 4 августа. Отмечается, что отправиться в Казахстан жители республики смогут еженедельно — по четвергам.

Напомним, ранее министр транспорта республики Александр Булушев сообщил о запуске прямых авиарейсов из Уфы в Нур-Султан. Примечательно, что загрузка первого рейса превысила 90 процентов, что, по мнению чиновника, свидетельствует о его высокой востребованности.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы