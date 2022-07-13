На 91-м году в Башкирии скончалась мама покойного экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина

С Миляушой Мустафиной уже прошла торжественная церемония прощания, участие в которой принимал и глава Башкирии. Разумеется присутствовали на церемонии и местные власти, которые почтили память покойной и назвали уход женщины из жизни большой потерей. Риф Юсупов, возглавляющий Дюртюлинский район Башкирии, также написал у себя в соцсетях и о том, что не будут забыты ценные наставления Миляуши Мустафиной — быть крепкими и не сдаваться.