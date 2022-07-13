Минеева прокомментировала проект для обучения предпринимателей

С 18 июля в столице России начинает работу пилотный проект обучения «Бизнес-песочница». В течение семи офлайн-встреч начинающие предприниматели будут учиться преодолевать трудности на старте бизнеса. Свое отношение к проекту высказала уполномоченный по защите прав московских предпринимателей Татьяна Минеева.

Проект, разработанный ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), предполагает участие выпускников стартап-школы МБМ. Также приглашены все, у кого имеется созревшая бизнес-идея. Обучение проводится на бесплатной основе, единственное условие — нужно пройти регистрацию на сервисе mbm.mos.ru. Бизнес-омбудсмен объяснила, что для обучения неопытных предпринимателей важно создать определенный порог для входа в бизнес-тематику, а также помочь погрузиться в деловую среду. Это действительно актуальный метод для молодежных стартапов. Именно им требуется создание условий для длительной деятельности. Об этом пишет vostokmedia.com. По мнению главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, подобный формат даст возможность начинающим бизнесменам обрести опыт и чувство уверенности в перспективах своего проекта. «Бизнес-песочница» ‑ это отличная площадка для начинающих предпринимателей, которые под контролем бизнес-трекеров и спикеров смогут усовершенствовать свой замысел и в будущем успешно его реализовать. Обучающая программа складывается из психологической практики и занятий, направленных на улучшение персональной эффективности. Все это способствует устранению барьеров и страхов, связанных со стартом нового дела. На первом семинаре, который пройдет 18 июля, будет обсуждаться тема «Психология предпринимателя». Слушатели узнают о грамотном осознании своих ценностей, участники также познакомятся с системой SMART, методом обратного планирования. В разделе «Личная эффективность» предпринимателям расскажут о методике продвижения своего бренда. С 27 июля по 3 августа состоится обсуждение проектов в группах. Завершающая лекция запланирована на 10 августа. Бизнесмены подготовят презентации собственных проектов и продемонстрируют их сокурсникам и бизнес-трекерам. Москва постоянно оказывает поддержку предпринимателям, стремящимся развиваться в бизнесе. В частности, экспортный центр Москвы помогает ИП и компаниям привлечь внимание покупателей к их товарам на территории стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Недавно в Москве стартовал актуальный сервис, рассчитанный на малый бизнес. «Бизнес-боксы» ‑ это подборка онлайн-инструментов для бизнеса. Современные технологии помогут сделать эффективной работу компаний и продвинуть их на более высокий уровень. На площадке есть возможность выбора различных категорий: «Маркетинг и реклама», «Управление финансами», «Бизнес-обучение» и другие.

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