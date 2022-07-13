Мэр города в Башкирии пожаловался на пьяных жителей и рвоту на колесе обозрения

Колесо обозрения в Кумертау было открыто чуть больше 10 дней назад, однако за это время произошли неприятные инциденты, сообщает мэр города.

В Кумертау в парке имени Гагарина не так давно заработало колесо обозрения, за это время успели произойти неприятные инциденты. Мэр города Олег Флоров на своей странице в соцсетях опубликовал «крик души», в котором сообщил о неадекватных жителей, которые в пьяном виде пытаются не только пройти на аттракцион, но и пронести с собой спиртные напитки. В результате чего кабинки колеса обозрения находятся в неприглядном виде, в частности, испачканы рвотой. Кроме того, в одной из кабин жители выломали кондиционер. Так, мэр Кумертау взывает к совести горожан и задается вопросом: «Зачем тогда вообще что-то делать полезное для отдыха, если все это будет тут же испорчено». Между тем, режим работы колеса обозрения в парке пришлось сократить с 23:00 до 21:00.

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