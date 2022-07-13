Мэр города в Башкирии пожаловался на пьяных жителей и рвоту на колесе обозрения

Мэр города в Башкирии пожаловался на пьяных жителей и рвоту на колесе обозрения
Мэр города в Башкирии пожаловался на пьяных жителей и рвоту на колесе обозрения
Вчера, 09:49ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com // Олег Флоров
Колесо обозрения в Кумертау было открыто чуть больше 10 дней назад, однако за это время произошли неприятные инциденты, сообщает мэр города.

В Кумертау в парке имени Гагарина не так давно заработало колесо обозрения, за это время успели произойти неприятные инциденты. Мэр города Олег Флоров на своей странице в соцсетях опубликовал «крик души», в котором сообщил о неадекватных жителей, которые в пьяном виде пытаются не только пройти на аттракцион, но и пронести с собой спиртные напитки.

В результате чего кабинки колеса обозрения находятся в неприглядном виде, в частности, испачканы рвотой. Кроме того, в одной из кабин жители выломали кондиционер. Так, мэр Кумертау взывает к совести горожан и задается вопросом: «Зачем тогда вообще что-то делать полезное для отдыха, если все это будет тут же испорчено».

Между тем, режим работы колеса обозрения в парке пришлось сократить с 23:00 до 21:00.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы