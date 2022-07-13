Канцлер Австрии нашел оригинальный способ решения проблемы инфляции

Из-за инфляции растут цены в магазинах, и увеличивается стоимость энергоносителей. Необходимо принимать меры для снижения инфляции. Если власти ЕС и дальше продолжат стимулировать инфляцию, то у людей останется лишь два выхода: алкоголь или психотропные препараты, подчеркнул Карл Нехаммер.