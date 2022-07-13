Канцлер Австрии нашел оригинальный способ решения проблемы инфляции

В ходе беседы Нехаммер назвал два выхода, которые останутся у Евросоюза, если не будут приняты меры против инфляции. Об этом информирует iz.ru.
По словам канцлера Австрии, население объединенной Европы перейдет на алкоголь и психотропы.
Из-за инфляции растут цены в магазинах, и увеличивается стоимость энергоносителей. Необходимо принимать меры для снижения инфляции. Если власти ЕС и дальше продолжат стимулировать инфляцию, то у людей останется лишь два выхода: алкоголь или психотропные препараты, подчеркнул Карл Нехаммер.