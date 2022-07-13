Канцлер Австрии нашел оригинальный способ решения проблемы инфляции

Канцлер Австрии нашел оригинальный способ решения проблемы инфляции
Канцлер Австрии нашел оригинальный способ решения проблемы инфляции
Вчера, 10:05ОбществоФото: pixabay.com
В Тироле канцлер Австрии Карл Нехаммер встретился с членами Австрийской народной партии (АНП).

В ходе беседы Нехаммер назвал два выхода, которые останутся у Евросоюза, если не будут приняты меры против инфляции. Об этом информирует iz.ru.

По словам канцлера Австрии, население объединенной Европы перейдет на алкоголь и психотропы.

Из-за инфляции растут цены в магазинах, и увеличивается стоимость энергоносителей. Необходимо принимать меры для снижения инфляции. Если власти ЕС и дальше продолжат стимулировать инфляцию, то у людей останется лишь два выхода: алкоголь или психотропные препараты, подчеркнул Карл Нехаммер.

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