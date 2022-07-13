Как жителям Башкирии не умереть от удара молнии и обезопасить себя во время грозы

Простые, но очень важные правила поведения во время грозы, которые могут спасти жизнь, напомнили в минздраве Башкирии 13 июля.

Синоптики предупреждают о грозах на протяжении всей жаркой недели, а медики предупреждают о том, как сохранить жизнь и здоровье, когда в небе грохочет гром и сверкают молнии. Напомним, знать эти правила крайне важно, ведь мелочь, вроде телефона в руках во время грозы может стоить человеку жизни. Так, вчера во время грозы трагедия произошла с женщиной на берегу реки Уфы в Сипайлово, она скончалась от удара молнии. Молния это гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, мощность которого может составлять до 100 000 000 В, при том, что напряжение в бытовой сети россиян составляет 220В, а самое высокое полученное в лаборатории напряжение не превышало 25 000 000 В. Проверять столь существенные мощности на себе вряд ли захочет здравомыслящий человек, так что приводим простые правила поведения в грозу: Закрыть окна, форточки и дымоходы в помещении

Отключить электрические приборы

Не подходить к столбам и деревьям

Нельзя прятаться в стогах сена

Нельзя приближаться к водоемам и находиться в воде

Нельзя находиться близ металлических предметов вроде рельсов и линий электропередач. Если же гроза застала вас на открытой местности, то придерживайтесь следующих правил безопасности: Постарайтесь отойти от одиноко стоящих объектов на расстояние не меньше 200 метров

Присядьте как можно ниже

Не вставайте и не поднимайтесь на возвышенности

Не вставайте под деревья Среди опасностей и шаровая молния, температура которой может достигать и 5 000 градусов Цельсия. Есть правила как быть в случае если вы встретитесь с этим природным явлением: Не двигайтесь и не убегайте, чтобы не повлечь молнию за собой потоками воздуха

Держитесь на почтительном расстоянии от проводки и электроприборов

Знайте, что молния исчезнет через одну или две минуты. Если грозы застала вас у водоема, то от него необходимо отойти на расстояние от 100 метров, также стоит учитывать, что молнию может привлечь телефон, ключи, велосипед или мотоцикл или зонт. Прятаться под деревьями на берегу как и оставаться в воде нельзя. Если же гроза началась, когда вы находились в лесу, то лучше всего будет спрятаться в позе эмбриона (прижав колени к груди) под низкими кустами. По возможности стоит отдалится от деревьев на расстояние 4-5 метров. Известно, что чаще всего молнии попадают в дубы и тополя. Также во время грозы в лесу нельзя разводить огонь и прислоняться к деревьям.

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