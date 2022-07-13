Как жителям Башкирии не умереть от удара молнии и обезопасить себя во время грозы

Как жителям Башкирии не умереть от удара молнии и обезопасить себя во время грозы
Как жителям Башкирии не умереть от удара молнии и обезопасить себя во время грозы
Вчера, 17:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: longreef.ru
Простые, но очень важные правила поведения во время грозы, которые могут спасти жизнь, напомнили в минздраве Башкирии 13 июля.

Синоптики предупреждают о грозах на протяжении всей жаркой недели, а медики предупреждают о том, как сохранить жизнь и здоровье, когда в небе грохочет гром и сверкают молнии. Напомним, знать эти правила крайне важно, ведь мелочь, вроде телефона в руках во время грозы может стоить человеку жизни. Так, вчера во время грозы трагедия произошла с женщиной на берегу реки Уфы в Сипайлово, она скончалась от удара молнии.

Молния это гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, мощность которого может составлять до 100 000 000 В, при том, что напряжение в бытовой сети россиян составляет 220В, а самое высокое полученное в лаборатории напряжение не превышало 25 000 000 В.

Проверять столь существенные мощности на себе вряд ли захочет здравомыслящий человек, так что приводим простые правила поведения в грозу:

  • Закрыть окна, форточки и дымоходы в помещении
  • Отключить электрические приборы
  • Не подходить к столбам и деревьям
  • Нельзя прятаться в стогах сена
  • Нельзя приближаться к водоемам и находиться в воде
  • Нельзя находиться близ металлических предметов вроде рельсов и линий электропередач.

Если же гроза застала вас на открытой местности, то придерживайтесь следующих правил безопасности:

  • Постарайтесь отойти от одиноко стоящих объектов на расстояние не меньше 200 метров
  • Присядьте как можно ниже
  • Не вставайте и не поднимайтесь на возвышенности
  • Не вставайте под деревья

Среди опасностей и шаровая молния, температура которой может достигать и 5 000 градусов Цельсия. Есть правила как быть в случае если вы встретитесь с этим природным явлением:

  • Не двигайтесь и не убегайте, чтобы не повлечь молнию за собой потоками воздуха
  • Держитесь на почтительном расстоянии от проводки и электроприборов
  • Знайте, что молния исчезнет через одну или две минуты.

Если грозы застала вас у водоема, то от него необходимо отойти на расстояние от 100 метров, также стоит учитывать, что молнию может привлечь телефон, ключи, велосипед или мотоцикл или зонт. Прятаться под деревьями на берегу как и оставаться в воде нельзя.

Если же гроза началась, когда вы находились в лесу, то лучше всего будет спрятаться в позе эмбриона (прижав колени к груди) под низкими кустами. По возможности стоит отдалится от деревьев на расстояние 4-5 метров. Известно, что чаще всего молнии попадают в дубы и тополя. Также во время грозы в лесу нельзя разводить огонь и прислоняться к деревьям.

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