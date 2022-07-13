Минздрав Башкирии назвал способы защиты от нового подштамма «Омикрона»

Напомним, 1 июня нынешнего года власти Башкирии временно отменили масочный режим и также временно сняли прочие коронавирусные ограничения. Однако громких обещаний в начале лета никто не делал. Было озвучено, что в случае если заболеваемость будет расти, то и ограничения вместе с масочным режимом вернутся в регион.