Хабиров поручил минЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии

Хабиров поручил минЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии
Хабиров поручил минЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии
Вчера, 09:17ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Причиной тому послужили жалобы местных жителей на заросшие травой участки.

В частности, жалоба на покос травы поступила из Белебея, где сотрудники коммунальных служб скосили бурьян, однако после оставили ее вдоль дороги.

Так, на оперативном совещании в ЦУРе Башкирии, глава региона поручил и. о. министра ЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии. Хабиров также подчеркнул, что необходимо придерживаться определенных норм и стандартов.

Ранее житель Уфы жаловался на ранний подъем в выходной день из-за покоса травы, по его словам, коммунальный службы убираю траву каждое воскресенье в 7-8 утра. Мужчина недоумевает почему это не делается в будние дни и почему людям приходится просыпаться в свой единственный выходной «от визга, рокота и тарахтения газонокосилки».

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