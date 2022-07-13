Хабиров поручил минЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии

В частности, жалоба на покос травы поступила из Белебея, где сотрудники коммунальных служб скосили бурьян, однако после оставили ее вдоль дороги.
Так, на оперативном совещании в ЦУРе Башкирии, глава региона поручил и. о. министра ЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии. Хабиров также подчеркнул, что необходимо придерживаться определенных норм и стандартов.
Ранее житель Уфы жаловался на ранний подъем в выходной день из-за покоса травы, по его словам, коммунальный службы убираю траву каждое воскресенье в 7-8 утра. Мужчина недоумевает почему это не делается в будние дни и почему людям приходится просыпаться в свой единственный выходной «от визга, рокота и тарахтения газонокосилки».