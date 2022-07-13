Форум “Культурное наследие и экономика креативных индустрий” пройдет в Чите

Форум “Культурное наследие и экономика креативных индустрий” пройдет в Чите
Форум “Культурное наследие и экономика креативных индустрий” пройдет в Чите
Вчера, 11:12ОбществоФото: pixabay.com
Чита принимает Дальневосточный творческий форум «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог». В нем будут участвовать министры культуры всех регионов ДФО. Мероприятие намечено на 29 и 30 июля.

Как сообщает zabrab75.ru, в первый день на площадке дворца молодежи «Мегаполис» пройдет открытие форума и панельная дискуссия «Акцент на Дальний Восток: культура и туризм». Затем представители Забайкальского края, Якутии, Бурятии и Приморья обменяются опытом реализации проектов, основанных на культурных ценностях территорий.

Ожидается, что Забайкальский край представит три проекта – «Хорхог: баранина на камнях», «Фестивальная карта старообрядцев Забайкалья», ленд-арт парк «Тужи».

Также на первый день фестиваля запланирован ряд творческих мероприятий. В селе Улеты пройдет открытие модельной библиотеки, модернизированной в рамках нацпроекта «Культура». Далее действие переместится на территорию села Укурик Хилокского района. Там делегация форума посетит «Креативную деревню». Этот проект выиграл более семи миллионов рублей в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Здесь можно будет посетить деревню ремесел: кузницу, мастерские по пошиву унтов, производству авторских кукол, юрт и их интерьеров.

30 июля делегация форума побывает в школе креативных индустрий. Этот проект будет принимать гостей на базе училища культуры. Также делегатам предстоит осмотреть Дом культуры в селе Смоленка и Забайкальский краевой драматический театр, реконструкция которого, стоящая более миллиарда рублей, завершилась на год раньше намеченного срока.

В рамках дальневосточного форума заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова планирует провести мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура», федпрограмм и проектов. На сегодня свое участие в мероприятии подтвердили представители Амурской области, Якутии, Еврейской автономной области, Магадана, Сахалина, Бурятии, Чукотки, Хабаровского и Забайкальского краев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы