Две улицы перекроют на несколько месяцев в Уфе

В Уфе из-за ремонта дорог на несколько месяцев вводится ограничение на транспортное движение на улицах Ангама Атнабаева и Зайнаб Биишевой. Об этом сообщают в городской администрации.
Так, для проезда будет недоступна часть дороги по улице Атнабаева, которую перекроют от разворотного кольца до улицы Курчатова. До 14 октября уфимцы и гости башкирской столицы смогут использовать для проезда лишь часть дороги.
При этом участок улицы Зайнаб Биишевой в связи со строительством в Уфе улицы Генерала Рыленко будет перекрыт от улицы Армавирской до Мубарякова в обе стороны вплоть до конца 2022 года.