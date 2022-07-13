Две улицы перекроют на несколько месяцев в Уфе

Две улицы перекроют на несколько месяцев в Уфе
Две улицы перекроют на несколько месяцев в Уфе
Вчера, 12:35ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Об этом сообщает администрация Уфы

В Уфе из-за ремонта дорог на несколько месяцев вводится ограничение на транспортное движение на улицах Ангама Атнабаева и Зайнаб Биишевой. Об этом сообщают в городской администрации.

Так, для проезда будет недоступна часть дороги по улице Атнабаева, которую перекроют от разворотного кольца до улицы Курчатова. До 14 октября уфимцы и гости башкирской столицы смогут использовать для проезда лишь часть дороги.

При этом участок улицы Зайнаб Биишевой в связи со строительством в Уфе улицы Генерала Рыленко будет перекрыт от улицы Армавирской до Мубарякова в обе стороны вплоть до конца 2022 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы