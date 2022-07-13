Дожди не помеха: жители Башкирии отдыхали в юртах и изучали сакральные рисунки в июне

В этом году, несмотря на холодное лето, горожане выбирали активный отдых: ходили в походы, поднимались в горы, посещали пещеры и знакомились с башкирской культурой.
Самым популярным туристическим местом в начале лета стал геопарк «Торатау»: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мобильный трафик здесь вырос в пять раз, а голосовой — в три раза. Геопарк объединил природные и культурные памятники сразу четырех крупных районов республики — Ишимбайского, Стерлитамакского, Гафурийского и Мелеузовского. Возле горы располагается визит-центр и башкирская стоянка с юртой и сопутствующей аутентичной этникой. Для туристов здесь проводят пешие, конные и автомобильные экскурсии.
Второе место по активности потребления трафика голоса и данных занимает территория озера Талкас. По сравнению с прошлым годом трафик мобильного интернета вырос более чем в три раза, голосовой — почти в пять раз. Это живописное горное озеро с чистой и прозрачной водой находится в Башкирии, у западного подножия хребта Ирендык. Из больших озёр Южного Урала Талкас — второе по высоте расположения после Зюраткуля и самое высокогорное в Башкирии. В прошлом году МТС запустила базовую станцию в деревне Исяново, что позволило местным жителям и туристам пользоваться услугами скоростного мобильного интернета МТС и современными цифровыми сервисами — общаться в мессенджерах, размещать фотографии в социальных сетях, а также решать различные повседневные вопросы.
Замыкает тройку лидеров по активности потребления трафика голоса и данных заповедник «Шульган Таш». По сравнению с прошлым годом трафик мобильного интернета вырос более чем в полтора раза, голосовой — почти в два раза. Туристы приезжают в заповедник, чтобы увидеть наскальные рисунки древних людей эпохи позднего палеолита, подобные которым можно встретить лишь в очень ограниченном количестве на территории Европы. Кроме того, большая часть туристов использует эту локацию для точки старта сплава по реке Белой.
«По итогам прошлого Башкортостан стал лидером среди некурортных регионов России по количеству проданных путёвок в санатории и вошёл в топ-10 направлений внутреннего туризма. Об этом также свидетельствуют результаты исследования, проведенного МТС на основе больших данных. Мы зафиксировали, что поток внутренних туристов в регионе увеличился вдвое. С помощью Big Data можно также определить возраст туристов, семейное положение, интересы. Это поможет власти и бизнесу эффективно развивать объекты туристической инфраструктуры, проводить кампании по привлечению туристического потока в регион и многое другое», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Ранее МТС первой из операторов обеспечила связью стандарта LTE железнодорожную станцию «Айгир» в Белорецком районе. Это позволит и туристам, и местным жителям быть всегда на связи и пользоваться самыми современными цифровыми сервисами, а также повысит эффективность работы служб спасения обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих.