Дожди не помеха: жители Башкирии отдыхали в юртах и изучали сакральные рисунки в июне

Второе место по активности потребления трафика голоса и данных занимает территория озера Талкас. По сравнению с прошлым годом трафик мобильного интернета вырос более чем в три раза, голосовой — почти в пять раз. Это живописное горное озеро с чистой и прозрачной водой находится в Башкирии, у западного подножия хребта Ирендык. Из больших озёр Южного Урала Талкас — второе по высоте расположения после Зюраткуля и самое высокогорное в Башкирии. В прошлом году МТС запустила базовую станцию в деревне Исяново, что позволило местным жителям и туристам пользоваться услугами скоростного мобильного интернета МТС и современными цифровыми сервисами — общаться в мессенджерах, размещать фотографии в социальных сетях, а также решать различные повседневные вопросы.