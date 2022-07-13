Буцаев: Правительство субсидирует регионам 23 млрд на создание инфраструктуры для ТКО

По словам Буцаева, благодаря этой поддержке можно создать 13 объектов мощностью утилизации 1 147 тысяч тонн, обработки - 2 275 тысяч тонн, а также обеспечить работой 1 700 человек. Он отметил, что субсидии должны помочь сократить объемы ТКО, направленных на захоронение, что отвечает задачам нацпроекта «Экология» на 2030 год, согласно которым в РФ должны прийти к снижению захоронения отходов в два раза.