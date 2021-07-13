Якобашвили распродает акции краснодарских компаний

Якобашвили распродает акции краснодарских компаний
Якобашвили распродает акции краснодарских компаний
Вчера, 19:30ОбществоФото: фрагмент видео
Бизнесмен Давид Якобашвили объявил о выходе из числа акционеров Азовской судоремонтной компании и Ейского портового элеватора. Предприниматель объяснил это решение высокой загруженностью.

Якобашвили рассказал, что ранее получил несколько предложений от частных инвесторов. Они касались комплексного развития указанных компаний. По его словам, непосредственное участие в проектах отнимет слишком много времени. С учетом других важных моментов он решил продать эти активы, пишет yugopolis.ru.

Предприниматель выразил надежду на то, что компании , имеющие существенный потенциал, продолжат успешное развитие. Он отметил, что в этом им помогут новые решения и новые лица.

Напомним, Ейский портовый элеватор был создан еще в 1957 году путем слияния Ейского хлебоприемного пункта и Ейского комбикормового завода. Задачи предприятия - складирование зерновых и отгрузка сельскохозяйственных культур.

АО «Азовская судоремонтная компания» было создано в 2003 году. Компания занимается транспортной обработкой грузов, ремонтом техники, обработкой и оптовой продажей древесины.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы