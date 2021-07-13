Якобашвили распродает акции краснодарских компаний

Якобашвили рассказал, что ранее получил несколько предложений от частных инвесторов. Они касались комплексного развития указанных компаний. По его словам, непосредственное участие в проектах отнимет слишком много времени. С учетом других важных моментов он решил продать эти активы, пишет yugopolis.ru.