Якобашвили распродает акции краснодарских компаний

Якобашвили рассказал, что ранее получил несколько предложений от частных инвесторов. Они касались комплексного развития указанных компаний. По его словам, непосредственное участие в проектах отнимет слишком много времени. С учетом других важных моментов он решил продать эти активы, пишет yugopolis.ru.
Предприниматель выразил надежду на то, что компании , имеющие существенный потенциал, продолжат успешное развитие. Он отметил, что в этом им помогут новые решения и новые лица.
Напомним, Ейский портовый элеватор был создан еще в 1957 году путем слияния Ейского хлебоприемного пункта и Ейского комбикормового завода. Задачи предприятия - складирование зерновых и отгрузка сельскохозяйственных культур.
АО «Азовская судоремонтная компания» было создано в 2003 году. Компания занимается транспортной обработкой грузов, ремонтом техники, обработкой и оптовой продажей древесины.